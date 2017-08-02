Хамес Родригес и Тиаго Алькантара не помогут «Баварии» в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии»
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Полузащитники «Баварии» Хамес Родригес и Тиаго Алькантара
получили травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что игроки травмировались в полуфинале Audi Cup против «Ливерпуля». «Бавария» уступила в этом матче со счетом
0:3. У Хамеса травма бедра, у Тиаго – повреждение мышц живота.
Известно, что Хамес пропустит несколько недель и оба игрока не
примут участие в матче за Суперкубок Германии. В этой игре «Баварии» будет
противостоять дортмундская «Боруссия».
Матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 5 августа. Начало матча в
21:30 по Москве.
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