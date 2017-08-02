Лига Европы. «Судува» прошла «Сьон» Митрюшкина, «Аустрия» выиграла у АЕЛа

Швейцарский «Сьон» дома сыграл вничью с литовской «Судувой» - 1:1. В первом матче «Судва» победила 3:0 и по сумме двух матчей вышла в следующий раунд. Напомним, что за «Сьон» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

В другом матче австрийская «Аустрия» на выезде обыграла кипрский АЕЛ – 2:1. Первый матч завершился вничью – 0:0. Соперники «Судувы» и «Аустрии» в следующем раунде определятся в пятницу после жеребьевки.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч – 3:0

Матч АЕЛ - Аустрия - 1:2 (0:0) Место и дата 02 августа 19:00, Цирион, Онлайн-трансляция

Первый матч – 0:0