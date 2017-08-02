Лига Европы. «Судува» прошла «Сьон» Митрюшкина, «Аустрия» выиграла у АЕЛа
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский «Сьон» дома сыграл вничью с литовской «Судувой» -
1:1. В первом матче «Судва» победила 3:0 и по сумме двух матчей вышла в
следующий раунд. Напомним, что за «Сьон» выступает российский голкипер Антон
Митрюшкин.
В другом матче австрийская «Аустрия» на выезде обыграла кипрский
АЕЛ – 2:1. Первый матч завершился вничью – 0:0. Соперники «Судувы» и «Аустрии»
в следующем раунде определятся в пятницу после жеребьевки.
Лига Европы. Третий квалификационный раунд
Ответные матчи
Матч
Место и дата
02 августа 19:00, Стад де Турбийон, Онлайн-трансляция
Первый матч – 3:0
Матч
Место и дата
02 августа 19:00, Цирион, Онлайн-трансляция
Первый матч – 0:0
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически