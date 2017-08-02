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ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома обыграл греческий АЕК (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Основные события в матче произошли во втором тайме.

Армейцы, выигравшие первую встречу со счетом 2:0, отдали сопернику середину поля и гости создали два опасных момента. Сначала Йоханссон мощно выстрелил с дальней дистанции, но хозяев поля спас Игорь Акинфеев. Затем Манталос упал в штрафной соперника в столкновении с голкипером сборной России, но арбитр определил, что все было в рамках правил.

Развязка наступила на 74-й минуте. Витиньо подал угловой, Алексей Берецуцский скинул на дальнюю штангу и только что вышедший на замену Бибрас Натхо забил единственный мяч.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.

Соперника армейцев на этой стадии определит жеребьевка, которая пройдет 4 августа.

Матч

ЦСКА - АЕК Афины - 1:0 (0:0)

Голы

Натхо 74 (1:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо

АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)

Предупреждения:

Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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