ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА дома обыграл греческий АЕК (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Основные события в матче произошли во втором тайме.

Армейцы, выигравшие первую встречу со счетом 2:0, отдали сопернику середину поля и гости создали два опасных момента. Сначала Йоханссон мощно выстрелил с дальней дистанции, но хозяев поля спас Игорь Акинфеев. Затем Манталос упал в штрафной соперника в столкновении с голкипером сборной России, но арбитр определил, что все было в рамках правил.

Развязка наступила на 74-й минуте. Витиньо подал угловой, Алексей Берецуцский скинул на дальнюю штангу и только что вышедший на замену Бибрас Натхо забил единственный мяч.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.

Соперника армейцев на этой стадии определит жеребьевка, которая пройдет 4 августа.