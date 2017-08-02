Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 575 тысяч евро в неделю «чистыми»
Стало известно, какая зарплата будет у Неймара в «ПСЖ».
Как сообщает Sky Sports, после подписания контракта с парижским клубом бразильский
форвард будет зарабатывать 515 тысяч фунтов в неделю. В переводе на евро
это около 57 тысяч. Отметим, что это «чистый» заработок – зарплата после уплаты
налогов.
Напомним, ранее «Барселона» заявила, что Неймар сообщил о
желании покинуть клуб. Ему было разрешено пропустить тренировку, чтобы уладить
переход.
«На
встрече с руководством Неймар вместе со своим отцом и агентом сообщили о
желании покинуть клуб.
В связи с
позицией игрока клуб дал понять, что это возможно при выплате суммы отступных в
размере 222 миллионов евро в полном объеме.
Кроме того, в
ответ на требование игрока о бонусе за продление контракта клуб еще раз дал
понять, что сумма передана в депозит нотариуса до тех пор, пока ситуация не
будет разрешена.
У игрока продолжает действовать контракт с «Барселоной» с
временным разрешением для игрока не участвовать в тренировочных занятиях», –
говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».
До этого стало
известно о том, что Неймар сообщил своим партнерам по «Барселоне» о желании
уйти в «Пари Сен-Жермен».