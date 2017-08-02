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Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 575 тысяч евро в неделю «чистыми»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Стало известно, какая зарплата будет у Неймара в «ПСЖ».

Как сообщает Sky Sports, после подписания контракта с парижским клубом бразильский форвард будет зарабатывать 515 тысяч фунтов в неделю. В переводе на евро это около 57 тысяч. Отметим, что это «чистый» заработок – зарплата после уплаты налогов.

Напомним, ранее «Барселона» заявила, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Ему было разрешено пропустить тренировку, чтобы уладить переход.

«На встрече с руководством Неймар вместе со своим отцом и агентом сообщили о желании покинуть клуб.

В связи с позицией игрока клуб дал понять, что это возможно при выплате суммы отступных в размере 222 миллионов евро в полном объеме.

Кроме того, в ответ на требование игрока о бонусе за продление контракта клуб еще раз дал понять, что сумма передана в депозит нотариуса до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

У игрока продолжает действовать контракт с «Барселоной» с временным разрешением для игрока не участвовать в тренировочных занятиях», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

До этого стало известно о том, что Неймар сообщил своим партнерам по «Барселоне» о желании уйти в «Пари Сен-Жермен».

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