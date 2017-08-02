Роман Нойштедтер: «Спартак»? Я счастлив в «Фенербахче» и хочу здесь остаться
Защитник
«Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал информацию о возможном переходе
в «Спартак».
«Спартак»?
Я видел информацию об этом, но я счастлив в «Фенербахче». Хочу остаться здесь»,
- цитирует футболиста Sporx.
Ранее сообщалось, что красно-белые увеличили сумму за 29-летнего защитника до четырех миллионов евро. Сообщается, что клуб готов расстаться с игроком за такую сумму, так как им необходимо соблюсти баланс финансового фэйр-плей, но решение будет принимать лично тренер «желтых канареек» Айкут Коджаман.
Напомним, Нойштедтер получил российское гражданство в мае
прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016. В
минувшем сезоне в составе турецкого клуба принял участи в 33 матчах, отдал одну
результативную передачу и заработал пять желтых карточек.