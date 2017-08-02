БАТЭ обыграл «Славию», но вылетел из Лиги чемпионов

ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА дома обыграл греческий АЕК (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕК.

ЦСКА – АЕК. Каррера присутствует на матче Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕК.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. ЦСКА – АЕК, «Аякс» – «Ницца» и другие матчи. Онлайн

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. ЦСКА – АЕК, «Аякс» – «Ницца» и другие матчи. Онлайн Результаты ответных матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК.

ЦСКА – АЕК. Онлайн Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК.