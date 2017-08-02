БАТЭ обыграл «Славию», но вылетел из Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
между БАТЭ и «Славией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу БАТЭ.
У белорусского клуба отличились Николай Сигневич и Игорь
Стасевич. «Славия» ответила голом Милана Шкоды. В первом матче чехи победили со
счетом 1:0 и благодаря голу на выезде вышли в следующий раунд.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция
Первый матч – 0:1
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