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БАТЭ обыграл «Славию», но вылетел из Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и «Славией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу БАТЭ.

У белорусского клуба отличились Николай Сигневич и Игорь Стасевич. «Славия» ответила голом Милана Шкоды. В первом матче чехи победили со счетом 1:0 и благодаря голу на выезде вышли в следующий раунд.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

Ответный матч

Матч

БАТЭ - Славия - 2:1 (0:0)

Место и дата

02 августа 20:00, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция

Первый матч – 0:1

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