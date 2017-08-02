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ЦСКА обыграл АЕК, Неймар близок к переходу в «ПСЖ», Луческу возглавил сборную Турции. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. ЦСКА обыграл АЕК и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

2. В параллельном матче БАТЭ обыграл «Славию», но по итогам двух матчей вылетел из ЛЧ.

3. «Барселона» объявила, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Вероятно, он станет игроком «ПСЖ».

4. Мирча Луческу возглавил сборную Турции.

5. Александр Зинченко продолжит карьеру в «Наполи».

Текст дня: Везение или закономерность: в чем причины русского плавательного чуда?


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