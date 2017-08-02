ЦСКА обыграл АЕК, Неймар близок к переходу в «ПСЖ», Луческу возглавил сборную Турции. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей
сегодняшнего дня.
1. ЦСКА обыграл АЕК и вышел в следующий раунд квалификации Лиги
чемпионов.
2. В параллельном матче БАТЭ обыграл «Славию», но по итогам двух
матчей вылетел из ЛЧ.
3. «Барселона» объявила, что Неймар сообщил о желании покинуть
клуб. Вероятно, он станет игроком «ПСЖ».
4. Мирча Луческу возглавил сборную Турции.
5. Александр Зинченко продолжит карьеру в «Наполи».
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