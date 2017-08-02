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Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

Источник:  Twitter.comКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова была вынуждена сняться с турнира WTA в Стэнфорде (США). Причина – травма спортсменки.

Как сообщает официальный твиттер турнира, Шарапова отказалась от участия до начала ее матча с украинкой Лесей Цуренко во втором раунде. Таким образом, Цуренко без игры прошла в следующую стадию.

Напомним, что это первый турнир для Шараповой после травмы. В первом круге она победила представительницу США  Дженнифер Брэди (6:1, 4:6, 6:0).

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