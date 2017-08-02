«Советский спорт» и китайский информационный портал Sohu.com заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обмена информацией

Меморандум между изданиями бы подписан 28 июля в Пекине. Целью соглашения является стратегическое партнерство ИД «Советский спорт» и Sohu.com по освещению крупнейших международных спортивных мероприятий. В частности, стороны договорились об обмене новостями, фото- и видеоматериалами, посвященными предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 и XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине в 2022 году.

Издатель ИД «Советский спорт» и генеральный директор компании Eventica Сергей Колушев отметил, что «спорт является одним из ключевых направлений взаимодействия России и Китая и такие контакты как соглашение с Sohu.comособенно важны для обеих стран в преддверии крупных международных соревнований».

Спортивный директор Sohu Чжан Йи также подчеркнул значимость подписанного меморандума: «Сотрудничество «Советского спорта» и Sohu значительно обогатит содержание нашего информационного портала во время Чемпионата мира по футболу 2018. Уникальный контент, которым обладает «Советский спорт», позволит сделать репортажи о чемпионате еще более подробными и интересными».

O Sohu.com



SOHU.COM - пионер китайской интернет-индустрии, основан в 1998 году. Официальный сайт XIX летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. На сегодняшний день Sohu остается одним из самых успешных информационных порталов и спортивных интерактивных площадок в Китае, чья аудитория насчитывает более ста миллионов человек. Sohu также является одной из лидирующих поисковых систем Китая.

Об ИД «Советский спорт»

Газета «Советский спорт» - старейшее отечественное спортивное издание (выходит с 1924 года), лидер спортивной прессы России. В состав издательского дома «Советский спорт» входят также sovsport.ru - один из крупнейших спортивных интернет-порталов, еженедельники «Советский спорт-Футбол», «Советский спорт-Хоккей» и «Life & Style by Советский спорт».