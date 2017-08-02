Виктор Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента «Локомотива»
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Виктор
Панченко, занимавший должность директора селекционно-аналитического
департамента, покинул «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что Панченко принял решение в будущем сосредоточиться на собственных проектах. «Благодарим Виктора Панченко за работу в клубе и вклад в завоевание Кубка России», - говорится в сообщении на клубном сайте.
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