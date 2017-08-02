Виктор Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента «Локомотива»

Виктор Панченко, занимавший должность директора селекционно-аналитического департамента, покинул «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Панченко принял решение в будущем сосредоточиться на собственных проектах. «Благодарим Виктора Панченко за работу в клубе и вклад в завоевание Кубка России», - говорится в сообщении на клубном сайте.