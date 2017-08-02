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Главный тренер АЕК: ЦСКА – это машина, которая работает очень хорошо

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер АЕК Маноло Хименес после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

- Если совсем краткой, то счет по угловым 0:3 (намекнул тренер греков на то, что все свои голы в противостоянии ЦСКА забил после угловых ударов. – Прим. Ред.). В целом, ЦСКА очень серьезный клуб – и играть против него непросто. И действовать на стандартах нужно иначе - мы сыграли плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как изменилась бы игра, если бы забил Юханссон, но поскольку этого не случилось, все это лишь фантазии. Я недоволен результатом, но горжусь своим игроками.

- Отрабатывали ли вы угловые перед ответной игрой?
- Разумеется. Все стандартные положения. Хочу отметить, что с тех пор, как я работаю в АЕК, только ЦСКА удалось забить нам с углового. И это не вопрос нашей работы, это, скорее, вопрос мастерства русских футболистов.

- Кого бы вы выделили в ЦСКА?
- Считаю, несправедливо было бы выделять кого-то. ЦСКА играет как машина, которая работает очень хорошо.

- Что вы можете вынести из этого противостояния?
- На самом деле, я не был рад, когда нам выпал жребий играть с ЦСКА. Но это не оправдание. Кроме того ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России. Это дает им некоторое преимущество в игровом опыте в один месяц. Для такого коллектива это очень много. Тем не мене, удовлетворен тем, что мы достойно боролись против более мастеровитой и более физически подготовленной командой.

Матч

ЦСКА - АЕК Афины - 1:0 (0:0)

Голы

Натхо 74 (1:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо

АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)

Предупреждения:

Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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