Главный тренер АЕК: ЦСКА – это машина, которая работает очень хорошо

Главный тренер АЕК Маноло Хименес после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

- Если совсем краткой, то счет по угловым 0:3 (намекнул тренер греков на то, что все свои голы в противостоянии ЦСКА забил после угловых ударов. – Прим. Ред.). В целом, ЦСКА очень серьезный клуб – и играть против него непросто. И действовать на стандартах нужно иначе - мы сыграли плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как изменилась бы игра, если бы забил Юханссон, но поскольку этого не случилось, все это лишь фантазии. Я недоволен результатом, но горжусь своим игроками.

- Отрабатывали ли вы угловые перед ответной игрой?

- Разумеется. Все стандартные положения. Хочу отметить, что с тех пор, как я работаю в АЕК, только ЦСКА удалось забить нам с углового. И это не вопрос нашей работы, это, скорее, вопрос мастерства русских футболистов.

- Кого бы вы выделили в ЦСКА?

- Считаю, несправедливо было бы выделять кого-то. ЦСКА играет как машина, которая работает очень хорошо.

- Что вы можете вынести из этого противостояния?

- На самом деле, я не был рад, когда нам выпал жребий играть с ЦСКА. Но это не оправдание. Кроме того ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России. Это дает им некоторое преимущество в игровом опыте в один месяц. Для такого коллектива это очень много. Тем не мене, удовлетворен тем, что мы достойно боролись против более мастеровитой и более физически подготовленной командой.