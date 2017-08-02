Главный тренер АЕК: ЦСКА – это машина, которая работает очень хорошо
Главный тренер АЕК Маноло Хименес после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).
- Если совсем краткой, то счет по угловым 0:3 (намекнул тренер греков на то, что все свои голы в противостоянии ЦСКА забил после угловых ударов. – Прим. Ред.). В целом, ЦСКА очень серьезный клуб – и играть против него непросто. И действовать на стандартах нужно иначе - мы сыграли плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как изменилась бы игра, если бы забил Юханссон, но поскольку этого не случилось, все это лишь фантазии. Я недоволен результатом, но горжусь своим игроками.
- Отрабатывали ли вы угловые перед ответной игрой?
- Разумеется. Все стандартные положения. Хочу отметить, что с тех пор, как я работаю в АЕК, только ЦСКА удалось забить нам с углового. И это не вопрос нашей работы, это, скорее, вопрос мастерства русских футболистов.
- Кого бы вы выделили в ЦСКА?
- Считаю, несправедливо было бы выделять кого-то. ЦСКА играет как машина, которая работает очень хорошо.
- Что вы можете вынести из этого противостояния?
- На самом деле, я не был рад, когда нам выпал жребий играть с ЦСКА. Но это не оправдание. Кроме того ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России. Это дает им некоторое преимущество в игровом опыте в один месяц. Для такого коллектива это очень много. Тем не мене, удовлетворен тем, что мы достойно боролись против более мастеровитой и более физически подготовленной командой.
Матч
Голы
Натхо 74 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо
АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)
Предупреждения:
Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция