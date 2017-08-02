АПОЭЛ разгромил «Вииторул» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между
кипрским АПОЭЛом и румынским «Вииторулом» завершился победой хозяев в
дополнительное время. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу АПОЭЛа.
Основное время матча завершилось со счетом 1:0, что сравняло счет по итогам двух встреч. В дополнительное время АПОЭЛ забил еще три мяча.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция
Первый матч – 0:1
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