«Истанбул Башакшехир» выбил «Брюгге» из Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между
турецким «Истанбул Башакшехир» и бельгийским «Брюгге» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Эммануэль Адебайор и Эдин Виска. Первый матч завершился вничью – 3:3.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Место и дата
02 августа 20:45, Фатих Терим, Онлайн-трансляция
Первый матч – 3:3
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