Киевское «Динамо» уступило «Янг Бойз» и завершило борьбу в Лиге чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Янг Бойз» дома обыграл киевское «Динамо» (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
У швейцарской команды отличились Гийом Оаро (12-я минута - с пенальти) и Джордан Лотомба (89-я).
Таким образом, «Янг Бойз», уступивший в первой встрече 1:3, за счет гостевого гола вышел в раунд плей-офф квалификации турнира. Его соперника на этой стадии определит жеребьевка, которая пройдет 4 августа.
Матч
Янг Бойз - Динамо К - 2:0 (0:0)
Место и дата
02 августа 21:15, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция
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