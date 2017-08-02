Виктор Гончаренко: Мы не можем 12 человек включить в состав

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- Рад, что мы прошли в следующий раунд. Думаю, вы могли убедиться, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Да, счет выездного матча был достаточно комфортный. Но мы знали, что соперник не будет бросать играть. И попробует с первых минут что-то изменить. В итоге они вышли играть более агрессивно, особенно, в первые минуты. Мы были к этому готовы. Считаю, правильно выстроили план на игру. Конечно, могли бы более активно атаковать, но в рамках стратегии двухматчевого противостояния так было вернее. И еще: забивать можно по-разному, но три гола с угловых ударов – редкий случай. Надо отметить, что и с игры было достаточно моментов, но мы их не реализовали.

- Вас не беспокоит, что ЦСКА забивал только с угловых?

- Как мы знаем, 30 процентов голов приходит после стандартов. Это важная часть игры. Если бы не было моментов с игры, то было бы беспокойство. Но в этот раз нас подвела реализация. Плюс главное было не пропустить. Не дав сопернику создать много моментов у наших ворот.

- Акинфеев в одном моменте держался за колено. С ним все в порядке?

- Пока Игоря не видел. Не могу дать вам эту информацию.

- Остались довольны действиями Оланаре, вышедшего на замену?

- Он много пропустил, почти весь подготовительный период. Естественно, ему надо время, чтобы набрать форму. С АЕКом он навязывал борьбу защитником, этим я удовлетворен.

- Почему Натхо начал матч в запасе?

- Он в хорошей форме. Но мы не можем 12 человек включить в состав. Видите, говорят, у нас ограничения по составу, но мы можем даже не всех важных игроков включить в состав. Плюс нужно было иметь усиление по ходу игры.

- Чалов много забивал весной. В этом сезоне ему никак не удается забить.

- Молодому нападающему свойственна нестабильность. Надо понимать, что весной мы играли один раз в неделю, у команды было другое настроение. Сейчас график сложнее, мы не можем в каждом матче играть только в атаку. Нужно искать разумный баланс, чтобы сохранить силы на все матчи.

- Тренер греческой команды сравнил ЦСКА с машиной. Как думаете, какой марки?

- Главное, что едет, а не стоит на месте, - под смех в зале ответил Гончаренко. – Вопрос интересный. Кому какая нравится машина, пусть такой и назовет.

- Руководство ЦСКА озвучивало, что для финансовой стабильности клубу очень важно пробиться в еврокубки. Клуб сделал это – либо в Лиге Европы, либо в Лиге чемпионов команда играть будет. Чувствуете облегчение?

- Во-первых, не слышал, чтобы руководство делало такие заявления. Во-вторых, мы думаем только о том, как попасть в Лигу чемпионов.