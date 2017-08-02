«Копенгаген» разгромил «Вардар» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и македонским «Варадаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Копенгагена».
В составе победителей отличились Ян Грегуш, Федерико Сантандер и Пиерос Сотириу, а Тигра Барсегян забил в свои ворота. У «Вардара» гол в активе Бобана Николова. В первом матче «Вардар» победил со счетом 1:0, а по сумме двух матчах лучшим оказался «Копенгаген».
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Первый матч - 0:1
Матч
Копенгаген - Вардар - 4:1 (0:0)
Место и дата
02 августа 21:00, Паркен, Онлайн-трансляция
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