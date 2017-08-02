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«Атлетико» стал победителем Audi Cup, обыграв по пенальти «Ливерпуль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в финале турнира Audi Cup.

Матч прошел сегодня на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Основное время завершились со счетом 1:1. В составе испанского клуба отличился Кейди Баре (33-я минута), у его соперника - Роберто Фирмино (83-я - с пенальти).

В серии пенальти верх взял «Атлетико» - 5:4.

Ранее «Наполи», обыграв «Баварию» со счетом 2:0, занял третье место на турнире.

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