«Атлетико» стал победителем Audi Cup, обыграв по пенальти «Ливерпуль»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мадридский «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в финале турнира Audi Cup.
Матч прошел сегодня на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
Основное время завершились со счетом 1:1. В составе испанского клуба отличился Кейди Баре (33-я минута), у его соперника - Роберто Фирмино (83-я - с пенальти).
В серии пенальти верх взял «Атлетико» - 5:4.
Ранее «Наполи», обыграв «Баварию» со счетом 2:0, занял третье место на турнире.
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