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«Виктория» (Пльзень) уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чешской «Викторией» румынским «Стяуа» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Виктории».

В составе победителей отличились Михай Баласа, Филипе Тейшейра, Флорин Танасе и Денис Алибек. (с пенальти). У чешского клуба забил Михал Крменчик. «Стяуа» победил по сумме двух матчей со счетом 6:3.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

Ответный матч 

Матч

Виктория - Стяуа - 1:4 (0:0)

Место и дата

02 августа 21:15, Дусан Арена, Онлайн-трансляция

Первый матч – 2:2

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