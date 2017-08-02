«Виктория» (Пльзень) уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чешской «Викторией»
румынским «Стяуа» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1
в пользу «Виктории».
В составе победителей отличились Михай Баласа, Филипе Тейшейра, Флорин Танасе и Денис Алибек. (с пенальти). У чешского клуба забил Михал Крменчик. «Стяуа» победил по сумме двух матчей со счетом 6:3.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Место и дата
02 августа 21:15, Дусан Арена, Онлайн-трансляция
Первый матч – 2:2
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