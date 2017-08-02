ЦСКА будет сеяным в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов
Сегодня ЦСКА обыграл АЕК в третьем раунде квалификации Лиги
чемпионов со счетом 1:0. Благодаря этой победе армейцы вышли в следующую
стадию.
Также ЦСКА попал в число сеяных в четвертом квалификационном раунде. Для этого российскому клубу было нужно, чтобы из тройки «Аякс», «Виктория» и «Динамо» (Киев). На данный момент «Динамо» и «Виктория» уже вылетели.
Напомним, что жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу.
Матч
Голы
Натхо 74 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо
АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)
Предупреждения:
Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция