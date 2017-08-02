ЦСКА будет сеяным в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Дмитрий Чигринский: Кто бы из ЦСКА мог заиграть в «Барселоне»? Может, Фернандес

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский, поигравший несколько лет назад в «Барселоне» Гвардиолы - после игры сказал о том, кто из ЦСКА мог бы соответствовать тому уровню.