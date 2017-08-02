«Ницца» выбила «Аякс» из Лиги чемпионов благодаря результативной ничьей в Амстердаме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Аяксом»
и «Ниццей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
У «Аякса» забивали Донни ван де Беек и Давинсон Санчес, у «Ниццы» - Арно Суке и Венсан Марсель. Первый матч завершился со счетом 1:1, и «Ницца» проходит дальше благодаря большему количеству мячей на выезде.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Голы
Суке 3 (0:1). ван де Бек 26 (1:1). Санчес 57 (2:1). Марсель 79 (2:2).
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
02 августа 21:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически