Дмитрий Чигринский: Кто бы из ЦСКА мог заиграть в «Барселоне»? Может, Фернандес
Защитник АЕК Дмитрий Чигринский, поигравший
несколько лет назад в «Барселоне» Гвардиолы - после игры сказал о том, кто из
ЦСКА мог бы соответствовать тому уровню.
- Мог бы кто-то из этого ЦСКА заиграть в «Барселоне» ваших времен, с Гвардиолой?
- Может быть, Фернандес. Очень нравится этот футболист, его и тренер наш отмечал. По большему счету «Барселона» - это, конечно, космос, но с другой стороны – при соответствующем отношении можно достичь очень высокого уровня. Но надо обязательно, чтобы твоя команда стабильно играла. Мне повезло оказаться в том «Шахтере», который выиграл Кубок УЕФА. После этого на меня обратили внимание. Важно на длительном отрезке в Европе показывать себя, а не эпизодически, то есть проходить да далеких стадий в еврокубках. Думаю, если ЦСКА выдаст сильный сезон в Европе, безусловно, предложения будут по многим игрокам. Не про «Барселону» говорю, но очень сильных команд хватает, - сказал Чигринский.
Матч
Голы
Натхо 74 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо
АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)
Предупреждения:
Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция