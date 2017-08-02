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Дмитрий Чигринский: Кто бы из ЦСКА мог заиграть в «Барселоне»? Может, Фернандес

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский, поигравший несколько лет назад в «Барселоне» Гвардиолы - после игры сказал о том, кто из ЦСКА мог бы соответствовать тому уровню.

- Мог бы кто-то из этого ЦСКА заиграть в «Барселоне» ваших времен, с Гвардиолой?

- Может быть, Фернандес. Очень нравится этот футболист, его и тренер наш отмечал. По большему счету «Барселона» - это, конечно, космос, но с другой стороны – при соответствующем отношении можно достичь очень высокого уровня. Но надо обязательно, чтобы твоя команда стабильно играла. Мне повезло оказаться в том «Шахтере», который выиграл Кубок УЕФА. После этого на меня обратили внимание. Важно на длительном отрезке в Европе показывать себя, а не эпизодически, то есть проходить да далеких стадий в еврокубках. Думаю, если ЦСКА выдаст сильный сезон в Европе, безусловно, предложения будут по многим игрокам. Не про «Барселону» говорю, но очень сильных команд хватает, - сказал Чигринский.

Матч

ЦСКА - АЕК Афины - 1:0 (0:0)

Голы

Натхо 74 (1:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо

АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)

Предупреждения:

Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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