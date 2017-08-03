Дмитрий Чигринский: ЦСКА действительно машина, но не в плане побед, а в другом смысле

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский - по итогам ответного матча с ЦСКА в отборе Лиги чемпионов.

- ЦСКА заслуживает места в группе Лиге чемпионов?

- Сложно сказать. Мы разговаривали с ребятами, нам бы было интересно увидеть ЦСКА в группе, чтобы сравнивать по другим командам, с которыми они будут играть. И определить, насколько далеко мы от этого уровня. Но понимаю, что в следующем раунде ЦСКА будет непросто. Желаю успехов.

- Тренер АЕК назвал ЦСКА машиной. Согласны?

- В каком-то смысле так и есть. Но не машина по добыванию побед, а машина в том плане, что команда действуют как отлаженный механизм. Игроки знают, что делать, есть определенный автоматизм. Риск как таковой отсутствует. Может, показаться, что команда играет очень просто. Но в этой простоте преуспевает. Как пример: они часто играют на Акинфеева, а тот делает длинную передачу на Фернандеса. Все это знают, анализируют, но противостоят этому сложно. В плане организации игры они убедительно смотрятся.

- Знали о серии Акинфеева, что он до матча с АЕК 43 игры подряд не мог уйти без пропущенного гола в Лиге чемпионов?

- Это все не имеет смысла. Мячи не залетают сами по себе. Нужно создавать моменты, оказывать давление. Иначе – рассчитывать на гол не приходится. Что в первой игре, что во второй моменты нам давались с трудом. И в Москве мы даже на один гол не заработали.