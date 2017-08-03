«Астана» проиграла в Варшаве, но выбила «Легию» из Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов между «Легией» и «Астаной» завершился победой польского клуба со
счетом 1:0. По сумме двух матчей победила «Астана».
Единственный мяч забил Якуб Червиньски. В первом матче «Астана» победила со счетом 3:1 и вышла в следующий раунд.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Голы
Червинский 76 (1:0).
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
02 августа 21:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:3
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