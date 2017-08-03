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С кем сыграет ЦСКА в Лиге чемпионов?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятницу в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперниками ЦСКА (рейтинг – 39,606), попавшего в число пяти сеяных клубов, могут стать «Стяуа» (35,370), «Янг Бойз» (28,915), «Ницца» (16,833), «Хоффенхайм» (15,899) и «Истанбул ББ» (10,340).

Сеянными армейцы стали благодаря неудачам киевского «Динамо», «Аякса» и «Виктории» из Пльзеня. Таким образом, армейцы точно не встретятся с фаворитами текущего раунда - «Севильей» (112,999), «Наполи» (88,666), «Ливерпулем» (56,135) и «Спортингом» (36,866).

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