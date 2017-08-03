С кем сыграет ЦСКА в Лиге чемпионов?
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В пятницу в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка
четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперниками ЦСКА (рейтинг – 39,606), попавшего в
число пяти сеяных клубов, могут стать «Стяуа» (35,370), «Янг
Бойз» (28,915), «Ницца»
(16,833), «Хоффенхайм»
(15,899) и «Истанбул ББ»
(10,340).
Сеянными армейцы стали благодаря неудачам киевского «Динамо», «Аякса» и «Виктории» из Пльзеня. Таким образом, армейцы точно не встретятся
с фаворитами текущего раунда - «Севильей»
(112,999), «Наполи»
(88,666), «Ливерпулем»
(56,135) и «Спортингом»
(36,866).
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