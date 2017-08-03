Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»
Форвард «Барселоны»
Неймар прошел медобследование в «ПСЖ». Об этом сообщаю французские СМИ.
Как информирует L’Equipe, врачи парижского клуба обследовали
футболиста в Португалии. Также сообщается, что контракт, скорее всего, будет
подписан в пятницу.
Напомним,
ранее «Барселона» заявила, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Ему было
разрешено пропустить тренировку, чтобы уладить переход.
«На встрече с руководством
Неймар вместе со своим отцом и агентом сообщили о желании покинуть клуб.
В связи с позицией игрока клуб
дал понять, что это возможно при выплате суммы отступных в размере 222
миллионов евро в полном объеме.
Кроме того, в ответ на
требование игрока о бонусе за продление контракта клуб еще раз дал понять, что
сумма передана в депозит нотариуса до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.
У игрока продолжает действовать
контракт с «Барселоной» с временным разрешением для игрока не участвовать в
тренировочных занятиях», – говорится в заявлении на официальном сайте
«Барселоны».
До этого стало известно о том,
что Неймар сообщил своим партнерам по «Барселоне» о желании уйти в «Пари
Сен-Жермен».