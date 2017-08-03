Форвард «Барселоны» Неймар прошел медобследование в «ПСЖ». Об этом сообщаю французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, врачи парижского клуба обследовали футболиста в Португалии. Также сообщается, что контракт, скорее всего, будет подписан в пятницу.

Напомним, ранее «Барселона» заявила, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Ему было разрешено пропустить тренировку, чтобы уладить переход.

«На встрече с руководством Неймар вместе со своим отцом и агентом сообщили о желании покинуть клуб.

В связи с позицией игрока клуб дал понять, что это возможно при выплате суммы отступных в размере 222 миллионов евро в полном объеме.

Кроме того, в ответ на требование игрока о бонусе за продление контракта клуб еще раз дал понять, что сумма передана в депозит нотариуса до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

У игрока продолжает действовать контракт с «Барселоной» с временным разрешением для игрока не участвовать в тренировочных занятиях», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

До этого стало известно о том, что Неймар сообщил своим партнерам по «Барселоне» о желании уйти в «Пари Сен-Жермен».