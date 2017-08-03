Определились все участники четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Стали известны все участники заключительного, четвертого
раунда квалификации Лиги чемпионов.
4 августа состоится жеребьевка этой стадии. Она начнется в
13:00 по Москве. Традиционно, команды будут распределены на участников пути
чемпионов и пути представителей лиг. Победители этого раунда станут участниками
группового турнира Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
Сеяные
«Олимпиакос»
«Селтик»
«Копенгаген»
АПОЭЛ
«Марибор»
Несеяные
«Карабах»
«Астана»
«Риека»
«Хапоэль» Беэр-Шева
«Славия» Прага
Путь представителей лиг
Сеяные
«Севилья»
«Наполи»
«Ливерпуль»
ЦСКА
«Спортинг»
Несеяные
«Стяуа»
«Янг Бойз»
«Хоффенхайм»
«Ницца»
«Истанбул Башакшехир»
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