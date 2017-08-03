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Определились все участники четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны все участники заключительного, четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.

4 августа состоится жеребьевка этой стадии. Она начнется в 13:00 по Москве. Традиционно, команды будут распределены на участников пути чемпионов и пути представителей лиг. Победители этого раунда станут участниками группового турнира Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

Сеяные
«Олимпиакос»
«Селтик»
«Копенгаген»
АПОЭЛ
«Марибор»

Несеяные
«Карабах»
«Астана»
«Риека»  
«Хапоэль» Беэр-Шева  
«Славия» Прага

Путь представителей лиг

Сеяные

«Севилья»
«Наполи»
«Ливерпуль»
ЦСКА
«Спортинг»

Несеяные

«Стяуа» 

«Янг Бойз»
«Хоффенхайм»
«Ницца»
«Истанбул Башакшехир»

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