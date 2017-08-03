Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита» над «Бней Иегудой»

Сегодня «Зенит» примет «Бней Иегуду» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры уверены, что победу одержит российский клуб.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Зенита» в ответном матче- 1.12, на ничью – 8.80, на победу «Бней Иегуды» - 23.00.

Напомним, в первом матче «Зенит» победил 2:0. Букмекеры уверены в проходе «Зенита» и не принимают ставки на этот исход. Коэффициент на проход «Бней Иегуды» - 33.00.

Матч начнется в 20:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.



