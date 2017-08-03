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Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы пройти «Люнгбю»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня датский «Люнгбю» примет «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры склоняются к мнению, что в следующую стадию выйдет российский клуб.

Букмекерские котировки на ответный матч следующие – победа «Люнгбю» - 3.15, ничья – 3.40, победа «Краснодара» -  2.90. Напомним, что в первом матче «Краснодар» победил со счетом 2:1. Коэффициент на его проход – 1.25, на проход «Люнгбю» -4.00.

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