Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы пройти «Люнгбю»

Сегодня датский «Люнгбю» примет «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры склоняются к мнению, что в следующую стадию выйдет российский клуб.

Букмекерские котировки на ответный матч следующие – победа «Люнгбю» - 3.15, ничья – 3.40, победа «Краснодара» - 2.90. Напомним, что в первом матче «Краснодар» победил со счетом 2:1. Коэффициент на его проход – 1.25, на проход «Люнгбю» -4.00.