День в истории. 68 лет со дня рождения Валерия Васильева

Сегодня могло исполниться 68 лет известному советскому и российскому хоккеисту, защитнику Валерию Васильеву.

Выступал за горьковское «Торпедо», московское «Динамо» и венгерский «Уйпешт». Серебряный призёр чемпионатов СССР (шесть раз), семь раз завоевывал бронзовые медали. В чемпионатах СССР — 617 матчей, 71 гол. Бронзовый призер чемпионата Венгрии.

В составе сборной СССР дважды стал олимпийским чемпионом, восемь раз – чемпионом мира. Тренировал «Спартак» и «Витязь». 19 апреля 2012 года умер после продолжительной болезни.