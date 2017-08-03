День в истории. 68 лет со дня рождения Валерия Васильева
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня могло исполниться 68 лет известному советскому и
российскому хоккеисту, защитнику Валерию Васильеву.
Выступал за горьковское «Торпедо», московское «Динамо» и
венгерский «Уйпешт». Серебряный призёр
чемпионатов СССР (шесть раз), семь раз завоевывал бронзовые медали.
В чемпионатах СССР — 617 матчей, 71 гол. Бронзовый призер
чемпионата Венгрии.
В составе сборной СССР
дважды стал олимпийским чемпионом, восемь раз – чемпионом мира. Тренировал «Спартак»
и «Витязь». 19 апреля 2012 года умер после продолжительной болезни.
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