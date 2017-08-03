День в истории. Дарье Домрачевой исполнился 31 год
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения знаменитая белорусская
биатлонистка Дарья Домрачева. Ей исполнился 31 год.
Дарья – трехкратная олимпийская чемпионка. Все три золота
она завоевала на Олимпиаде в Сочи. Также в ее активе бронза Олимпиады 2010 в
Ванкувере. Дважды она завоевывала золото чемпионата мира, два раза становилась
чемпионкой Европы.
В сезоне 2014/2015 Дарья выиграла общий зачет Кубка мира.
Всего в ее активе 28 побед на гонках Кубка мира. Домрачева – супруга легендарного
норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.
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