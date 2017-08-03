День в истории. Дарье Домрачевой исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Ей исполнился 31 год.

Дарья – трехкратная олимпийская чемпионка. Все три золота она завоевала на Олимпиаде в Сочи. Также в ее активе бронза Олимпиады 2010 в Ванкувере. Дважды она завоевывала золото чемпионата мира, два раза становилась чемпионкой Европы.

В сезоне 2014/2015 Дарья выиграла общий зачет Кубка мира. Всего в ее активе 28 побед на гонках Кубка мира. Домрачева – супруга легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.