Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск- : -АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Дарье Домрачевой исполнился 31 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Ей исполнился 31 год.

Дарья – трехкратная олимпийская чемпионка. Все три золота она завоевала на Олимпиаде в Сочи. Также в ее активе бронза Олимпиады 2010 в Ванкувере. Дважды она завоевывала золото чемпионата мира, два раза становилась чемпионкой Европы.

В сезоне 2014/2015 Дарья выиграла общий зачет Кубка мира. Всего в ее активе 28 побед на гонках Кубка мира. Домрачева – супруга легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФРоссийские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых получили звание заслуженных мастеров спорта РФ. Информация об этом содержится в приказе министра спорта России Павла Колобкова.Кайса Макарайнен: Тренировки с Малышко и Слеповым? Всегда здорово работать с хорошими стрелкамиФинская биатлонистка Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями от совместных тренировок с российскими биатлонистами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в Контиолахти.Шипулин может пропустить первые этапы Кубка мира перед ОлимпиадойРоссийский биатлонист Антон Шипулин заявил РИА Новости, что возможно пропустит один или два этапа Кубка мира перед зимними Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.Лаура Дальмайер: Не считаю нынешнюю систему антидопинга эффективнойСемикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер призвала к ужесточению антидопинговых мер в мировом спорте.Дальмайер покорила гору в Перу высотой 6034 метра (фото)Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер покорила вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу.
Биатлон
День в истории. Дарье Домрачевой исполнился 31 год
Футбол
Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы пройти «Люнгбю»
Футбол
Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита» над «Бней Иегудой»
Футбол
Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»
все новости
Дарья Домрачева
Дарья Домрачевавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости