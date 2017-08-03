Угу Алмейда: У ЦСКА отличная команда, прямо как машина
Форвард АЕК Угу Алмейда поделился впечатлениями после матча
против ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:1.
«Игра в Афинах далась нам тяжело. Знали: ЦСКА –
сильная команда. В первом матче мы допустили две ошибки
на угловых – во втором еще одну. Но ничего страшного, таков
футбол.
У ЦСКА отличная команда, прямо как машина. Они выстроены
как система, все знают друг друга, знают свое место, знают все. Да, уже
это не тот ЦСКА, что был год назад. Он уже не так силен,
но команда помолодела. Взрослые ребята передают юным свой опыт.
С преемственностью поколений в ЦСКА все нормально», - цитирует
Алмейду «Матч ТВ».
Российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации турнира. Соперника армейцев на этой стадии определит жеребьевка, которая пройдет 4 августа.
Матч
Голы
Натхо 74 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо
АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)
Предупреждения:
Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция