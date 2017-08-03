«Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Мбаппе
Источник: L'EquipeКомментарии
Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может летом сменить клуб. Об
этом сообщают французские СМИ.
Как информирует L’Equipe,
Мбаппе хочет сменить клуб. На него претендует «Барселона», которая ищет замену
Неймара в связи с его скорым уходом в «ПСЖ». У каталонского клуба будут деньги
на приобретение Мбаппе благодаря продаже бразильца.
При этом на Мбаппе претендует и «ПСЖ». Если покупка
состоится, парижанам придется продать нескольких игроков, чтобы соблюсти
правила финансового фэйр-плей. В случае с Неймаром парижский клуб рассчитывает
обойти это правило, о чем в СМИ сообщалось ранее.
В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел один матч за
«Монако».
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