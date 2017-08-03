«Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Мбаппе

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может летом сменить клуб. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, Мбаппе хочет сменить клуб. На него претендует «Барселона», которая ищет замену Неймара в связи с его скорым уходом в «ПСЖ». У каталонского клуба будут деньги на приобретение Мбаппе благодаря продаже бразильца.

При этом на Мбаппе претендует и «ПСЖ». Если покупка состоится, парижанам придется продать нескольких игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. В случае с Неймаром парижский клуб рассчитывает обойти это правило, о чем в СМИ сообщалось ранее.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел один матч за «Монако».