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«Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Мбаппе

Источник:  L'EquipeКомментарии

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может летом сменить клуб. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, Мбаппе хочет сменить клуб. На него претендует «Барселона», которая ищет замену Неймара в связи с его скорым уходом в «ПСЖ». У каталонского клуба будут деньги на приобретение Мбаппе благодаря продаже бразильца.

При этом на Мбаппе претендует и «ПСЖ». Если покупка состоится, парижанам придется продать нескольких игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. В случае с Неймаром парижский клуб рассчитывает обойти это правило, о чем в СМИ сообщалось ранее.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел один матч за «Монако».

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