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Неймар вернулся в «Барселону» после медосмотра в «ПСЖ»

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард Неймар вчера поздно вечером вернулся в Барселону из Порту, где проходил медосмотр для «Пари Сен-Жермен».

В аэропорту 25-летний бразилец был замечен вместе со своим отцом и агентом Вагнером Рибейро.

«Мы будем говорить завтра», – сказал Неймар на вопрос об итогам медосмотра.

Напомним, накануне «Барселона» опубликовала заявление в связи с ситуацией с переходом Неймара в «ПСЖ». Игрок сообщил клубу о желании уйти и получил разрешение не участвовать в тренировочном процессе.

После этого Неймар отправил в Порту, где прошел медосмотр для «ПСЖ».

Добавим, что вице-чемпионы Франции выплатят «Барселоне» сумму отступных, прописанную в контракте Неймара в размере 222 миллионов евро.

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