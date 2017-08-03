Мария Шарапова: Я бы хотела продолжать играть, но пришлось принять решение поберечь себя

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова прокомментировала свое решение снять с турнира WTA Bank of the West Classic в Стэнфорде.

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшней игры, – приводит слова Шараповой официальный сайт WTA. В понедельник к концу игры я начала чувствовать боль в левом предплечье. После вчерашнего обследования доктор посоветовал не рисковать, чтобы не усугубить травму.

Поддержка болельщиков была великолепной. Я бы хотела продолжать играть, но пришлось принять решение поберечь себя».

Напомним, в первом круге Шарапова нанесла поражение Дженнифер Брэди из США, а ее следующей соперницей должна была стать Леся Цуренко из Украины.