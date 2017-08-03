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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Гамбурга» Уоласу

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Полузащитник «Гамбурга» Уолас интересен ЦСКА, сообщает «Спорт FM» со ссылкой на Bild.

В немецком клубе подтвердили, что 22-летний бразилец может уйти, однако официального запроса на его трансфер не поступало.

Контракт Уоласа с «Гамбургом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Его стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

Уолас перешел в «Гамбург» в зимнее трансферное окно из «Гремио» и провел в бундеслиге девять матчей, в которых забил один гол.

Добавим, что в 2016 году в составе олимпийской сборной Бразилии Уолас завоевал золото Игр в Рио-де-Жанейро.

За национальную команду полузащитник провел два матча.

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