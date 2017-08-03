ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Гамбурга» Уоласу
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Полузащитник «Гамбурга»
Уолас интересен ЦСКА, сообщает «Спорт FM» со ссылкой на Bild.
В немецком клубе подтвердили, что 22-летний бразилец может уйти, однако официального запроса на его трансфер не поступало.
Контракт Уоласа с «Гамбургом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Его стоимость оценивается в восемь миллионов евро.
Уолас перешел в «Гамбург» в зимнее трансферное окно из «Гремио» и провел в бундеслиге девять матчей, в которых забил один гол.
Добавим, что в 2016 году в составе олимпийской сборной Бразилии Уолас завоевал золото Игр в Рио-де-Жанейро.
За национальную команду полузащитник провел два матча.
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