«Урал» продает билеты на матч с «Зенитом» от 450 рублей

В субботу в Екатеринбурге стартует продажа билетов на матч пятого тура премьер-лиги «Урал» – «Зенит», сообщает Znak.com.

Самый дешевый билет будет стоитт 400 рублей, самый дорогой – 850. В кассах «СКБ-Банк Арены», расположенных в здании футбольного манежа «Урал», продажа билетов начинается за три часа до начала матча, при условии наличия свободных мест.

Предварительная продажа для держателей абонементов и клубных карт начнется сегодня.

Матч «Урал» – «Зенит» пройдет 9 августа на «СКБ-Банк Арене» и начнется в 17:30 (мск).

Добавим, что в ближайшем туре «Урал» сыграет 6 августа в гостях с «Краснодаром».

После трех туров на счету команды Александра Тарханова пять очков и седьмое место в турнирной таблице.