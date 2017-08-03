«Урал» продает билеты на матч с «Зенитом» от 450 рублей
В субботу в
Екатеринбурге стартует продажа билетов на матч пятого тура премьер-лиги «Урал» –
«Зенит», сообщает Znak.com.
Самый дешевый билет будет стоитт 400 рублей, самый дорогой – 850. В кассах «СКБ-Банк Арены», расположенных в здании футбольного манежа «Урал», продажа билетов начинается за три часа до начала матча, при условии наличия свободных мест.
Предварительная продажа для держателей абонементов и клубных карт начнется сегодня.
Матч «Урал» – «Зенит» пройдет 9 августа на «СКБ-Банк Арене» и начнется в 17:30 (мск).
Добавим, что в ближайшем туре «Урал» сыграет 6 августа в гостях с «Краснодаром».
После трех туров на счету команды Александра Тарханова пять очков и седьмое место в турнирной таблице.
Матч
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Онлайн-трансляция