Леонид Слуцкий: Для России я как Юрий Гагарин – первый тренер в Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях перед матчем первого тура чемпионшипа с «Астон Виллой» и сравнил себя с Юрием Гагариным.

«Это очень интересный и крайне захватывающий период для меня. Каждый день я думаю о том, что это очень серьезное приключение для меня, и не могу дождаться, когда оно начнется.

Я чувствую серьезную ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые меня здорово поддерживают с момента моего назначения.

Для них я как Юрий Гагарин. Я первый тренер из России, который работает в английском футболе. И для меня это действительно важный момент.

Я очень позитивно настроен перед стартом сезона. Я верю в своих игроков, они верят в мои принципы. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов», – приводит слова Слуцкого официальный сайт «Халл Сити».

Напомним, матч первого тура «Астон Вилла» – «Халл Сити» пройдет 5 августа в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча