Владимир Кличко отказался от реванша с Джошуа и завершил карьеру

41-летний украинский боксер тяжелой весовой категории Владимир Кличко принял решение завершить свою боксерскую карьеру.

Спортсмен решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому в конце апреля проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. По некоторым данным, реванш должен был состояться 11 ноября в Лас-Вегасе.

«В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. И я не исключение из правил, сейчас пришла моя очередь сделать это», - сказал Кличко в видеообращении, размещенном на его странице в YouTube.

Владимир Кличко - чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996), чемпион мира среди военнослужащих (1995), экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015), чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжелом весе.



На данный момент занимает второе место по длительности чемпионства в тяжелом весе ( 9 лет и 7 месяцев), уступив в этом показателе Джо Луису (11 лет и 8 месяцев).



За свою карьеру он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы (54 — нокаутом) и потерпел пять поражений.