Виталий Смирнов: Никто не собирается безоговорочно принимать доклад Макларена

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Россия не согласна с требованиями Всемирного антидопингового агентства безоговорочно принять результаты доклада Ричарда Макларена.

«Что касается Макларена, то мы неоднократно говорили, что в целом мы не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем. У нас создана известная программа борьбы с допингом, утвержденная президентом, разработаны мероприятия, и там предполагаются вещи, направленные на то, чтобы сделать спорт у нас «чистым».

Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определенные спорные позиции и положения. Высказывались уже и представители наших спортивных организаций. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Согласно одному из критериев, министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования комиссии под руководством Макларена.