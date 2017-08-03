Виталий Смирнов: Никто не собирается безоговорочно принимать доклад Макларена
Глава Независимой
общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что
Россия не согласна с требованиями Всемирного антидопингового агентства
безоговорочно принять результаты доклада Ричарда Макларена.
«Что касается Макларена, то мы неоднократно говорили, что в целом мы не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем. У нас создана известная программа борьбы с допингом, утвержденная президентом, разработаны мероприятия, и там предполагаются вещи, направленные на то, чтобы сделать спорт у нас «чистым».
Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определенные спорные позиции и положения. Высказывались уже и представители наших спортивных организаций. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.
Напомним, накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
Согласно одному из критериев, министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования комиссии под руководством Макларена.