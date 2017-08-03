Виталий Смирнов: Допинг-пробы опечатаны следственными органами, никто не может приказать их открыть
Глава Независимой
общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов объяснил,
почему Россия не может предоставить WADA доступ к пробам
московской лаборатории.
«Они же знают, и мы им много раз объясняли, что все эти
пробы опечатаны, с ними ведется работа, которая осуществляется соответствующими
следственными органами. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране
никто не может приказать открыть и распечатать все. Что-то новое.
Эти пробы опечатаны следственными органами, лаборатория у университета, и они, очевидно, как-то с ними сотрудничают. Тут мы никак не можем этот процесс ускорить», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.
Напомним, накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
Согласно одному из критериев, российские власти должны предоставить доступ к пробам в московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.