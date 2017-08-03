Виталий Смирнов: Допинг-пробы опечатаны следственными органами, никто не может приказать их открыть

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов объяснил, почему Россия не может предоставить WADA доступ к пробам московской лаборатории.

«Они же знают, и мы им много раз объясняли, что все эти пробы опечатаны, с ними ведется работа, которая осуществляется соответствующими следственными органами. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране никто не может приказать открыть и распечатать все. Что-то новое.

Эти пробы опечатаны следственными органами, лаборатория у университета, и они, очевидно, как-то с ними сотрудничают. Тут мы никак не можем этот процесс ускорить», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Согласно одному из критериев, российские власти должны предоставить доступ к пробам в московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.