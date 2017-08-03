Сборная России проведет товарищеский матч с «Динамо»
Источник: РФСКомментарии
Сборная России
сыграет с «Динамо» товарищеский матч в рамках сбора, который пройдет с 28 августа
по 3 сентября в Новогорске, сообщает официальный сайт РФС.
«Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Матч Россия – «Динамо» пройдет 3 сентября на «Арене Химки». О времени будет сообщено дополнительно.
Добавим, что на 10 ноября запланирован товарищеский матч Россия – Аргентина, который должен стать первым на стадионе «Лужники» после реконструкции арены.
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