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Негредо стал игроком «Бешикташа»

Источник:  ФК «Бешикташ»Комментарии

Нападающий Альваро Негредо перешел из «Валенсии» в «Бешикташ», сообщает официальный твиттер турецкого клуба.

Соглашение 31-летнего испанца с командой из Стамбула рассчитано до лета 2019 года, с возможностью продления еще на сезон.

Детали трансфера не разглашаются.

Прошлый сезон Негредо провел на правах аренды в «Мидлсбро».  В 36 матчах чемпионата Англии он забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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