Негредо стал игроком «Бешикташа»

Нападающий Альваро Негредо перешел из «Валенсии» в «Бешикташ», сообщает официальный твиттер турецкого клуба.

Соглашение 31-летнего испанца с командой из Стамбула рассчитано до лета 2019 года, с возможностью продления еще на сезон.

Детали трансфера не разглашаются.

Прошлый сезон Негредо провел на правах аренды в «Мидлсбро». В 36 матчах чемпионата Англии он забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.