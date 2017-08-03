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Стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД-Арену» 5 августа

Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о том, что домашний стадион клуба будет переименован в «РЖД-Арену». Это произойдет 5 августа, накануне Дня железнодорожника.

«Планируется, что 5 августа стадион обретет новое название – «РЖД Арена», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Напомним, 5 августа «Локомотив» сыграет дома со «СКА-Хабаровском» в матче четвертого тура премьер-лиги. Начало игры – 20:00 (мск).

Стадион «Локомотив» был заново построен в 2002 году на месте старого стадиона. Нынешним летом на арене была проведена модернизация, после чего ее вместимость составила 27 320 зрителей.

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