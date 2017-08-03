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Гендиректор «Динамо»: Для нас очень престижно сыграть со сборной России

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, как появилось решение о проведении товарищеской встречи между столичным клубом и сборной России.

Игра пройдет 3 сентября на стадионе «Арена Химки».

«К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч; это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно», - сказал Муравьев.

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