Гендиректор «Динамо»: Для нас очень престижно сыграть со сборной России

Станислав Черчесов: На сбор в сентябре пригласим игроков, которые раньше не вызывались в сборную или вызывались непостоянно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предстоящем сборе национальной команды, в рамках которого запланирован товарищеский матч с «Динамо».