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Владимир Кличко: Не говорю вам «спасибо, ребята, и до свидания», а предлагаю продолжить путешествие с брендом «Кличко»

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Украинский боксер Владимир Кличко опубликовал видеообращение, в котором объявил о завершении профессиональной карьеры.

«В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе – к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил, сейчас пришла моя очередь сделать это.

Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая.

И наконец, вместо того, чтобы сказать вам «спасибо, ребята, и до свидания», я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и брендом «Кличко». Только вместе мы креативнее продуктивнее и созидательнее, по-настоящему сильнее во всех отношениях. Вместе мы движущая сила», – сказал Кличко.

Отметим, что на профессиональном ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 – нокаутом) и потерпел пять поражений, в том числе в двух последних боях.

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