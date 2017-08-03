Леонид Вайсфельд: Мне импонирует хоккей, который «Салават» показывает при Вестерлунде

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о предсезонной подготовке команды.

- Вы сейчас довольны тем, в каком состоянии находится команда после сборов?

- На самом деле выводы делать очень рано. Сейчас просто идет предсезонная работа. По своему опыту я знаю, что некоторые команды на предсезонных турнирах выглядят безобразно: ты смотришь на них и думаешь, как они вообще играть собираются? А потом начинается сезон, и они начинают всех «рвать». Все сейчас просматривают игроков, в том числе и нам нужно определиться с составом. Поэтому пока никаких выводов делать нельзя.

- При Игоре Захаркине команда много забивала и много пропускала, сейчас мало забивает и не пропускает. Вам что ближе?

- Дело в том, что сейчас пока только две игры прошло. Вот если в сезоне после 10 - 15 матчей будет такая же картина, тогда можно будет что-то говорить. А сейчас все играют неоптимальными составами – у нас тоже нет двух сборников. Но мне вообще больше импонирует хоккей, который команда показывает при Эркке Вестерлунде.

- Дальше команда будет играть также?

- Надеюсь на это. Каждый тренер играет в тот хоккей, который собирается показывать во время сезона. Ребята сейчас должны привыкнуть к схемам тренера.

- В последние сезоны «Салават» любили за зрелищный хоккей и большое количество заброшенных шайб. Нет опасения, что это исчезнет?

- Для меня самое красивое - это счет на табло.