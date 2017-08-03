Миодраг Божович: Стоит опасаться настроения «Тосно» Дмитрий Аполоник 3 августа 2017, 13:34 «Советский спорт» Источник:

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке к матчу с «Тосно».



- Подготовка проходит нормально, поработали хорошо. Несколько игроков не тренировались, им нужно было сделать визы. Наигрываем схему 4-3-3.



- Как состояние новичка Виктора Альвареса?

- Он не работал с командой, не лучшее физическое состояние. Альварес набирает форму, думаю, будет готов к игре.



- С командой до сих пор тренируется болгарин Иван Иванов. Рассчитываете на него?

- Он пока игрок «Арсенала», но думаю, что клуб с ним расстанется.



- Михаил Александров в этом сезоне сыграл и слева, и справа в обороне. На какой позиции он лучше смотрится?

- Лучшая позиция для него - атакующий полузащитник. Но ситуация такова, что мы используем его не на своем месте. В прошлом сезоне у «Арсенала» была другая схема, ему было легче играть. В этом сезоне мы схему поменяли, поэтому и приобрели Альвареса, нам нужен настоящий левый защитник.



- Чего стоит опасаться в игре с «Тосно»?

- Стоит опасаться их настроения, у них три поражения подряд. В Тулу они приедут за очками. Против «Зенита» они сыграли неплохо, есть пара игроков, на которых надо обратить внимание: Заболотный, Нуну Роша, Мелкадзе, они могут создать нам проблемы. Но каждая команда зависит прежде всего от себя, и мы должны работать, чтобы сыграть хорошо. В матче с «Рубином» мы проиграли, прежде всего, сами себе.Нам очень нужна поддержка болельщиков в этой игре. Я знаю, что это воскресенье, будет жарко, люди разъедутся по дачам или загорать. но я приглашаю болельщиков нам помочь, как в игре с Хабаровском.

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