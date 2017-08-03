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На трансляциях The International 2017 вернут стандартную карту

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Стандартный ландшафт карты заменит карту Reef's Edge на трансляциях The International 2017. Об  этом сообщил обсервер русскоязычной трансляции CaptainSashko.

Причиной этому послужили многочисленные жалобы от зрителей трансляций. 

Групповой этап The International 2017 проходит со 2 по 5 августа в Сиэтле. Призовой фонд чемпионата превысил 23 миллиона долларов.

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