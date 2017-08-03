На трансляциях The International 2017 вернут стандартную карту

Роман «RAMZES666» Кушнарёв: Я более чем уверен, что на TI 2017 волнение будет

Игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарёв в интервью студии RuHub рассказал о планах команды на The International 2017, а также оценили свои шансы и шансы других команд на попадание в топ-8 турнира.