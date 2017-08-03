На трансляциях The International 2017 вернут стандартную карту
Стандартный ландшафт карты заменит карту Reef's Edge на трансляциях The International 2017. Об этом сообщил обсервер русскоязычной трансляции CaptainSashko.
Причиной этому послужили многочисленные жалобы от зрителей трансляций.
Важная новость - с завтрашнего дня на стримах будет стандартная карта.— Alexander (@CaptainSashko) 3 августа 2017 г.
Это стало возможным благодаря вашему фидбэку !
Групповой этап The International 2017 проходит со 2 по 5 августа в Сиэтле. Призовой фонд чемпионата превысил 23 миллиона долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически