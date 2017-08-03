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Семь хоккеистов системы СКА вызваны в молодежную сборную России

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил список игроков, вызванных  на сбор в Новогорске.

В список попали семь игроков системы СКА: голкипер Алексей Мельничук («СКА-Нева»), защитники Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы») и Владислав Семин  (СКА-1946), нападающие Алексей Полодян («СКА-Нева»), Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян (оба – «СКА-Нева») и Павел Кукштель (СКА-1946).

Напомним, сбор в Новогорске пройдет с 16 по 22 августа, после чего сборная отправится в Финляндию, где с 23 по 27 августа состоится «Турнир четырех наций».

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