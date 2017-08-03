«Бавария» пожелала удачи Кличко

«Бавария» пожелала удачи украинскому боксеру Владимиру Кличко, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Владимир Кличко нанес последний удар. Мы желаем вам, чемпион, всего самого лучшего», – говорится в сообщении в официальном твиттере чемпионом Германии.

Wladimir #Klitschko has delivered his final blow 🥊 We wish you all the best for your retirement, champion! #MiaSanMia pic.twitter.com/NcNmAiXvzQ — FC Bayern English (@FCBayernEN) 3 августа 2017 г.

Напомним, в четверг на официальном канале Кличко в YouTube появилось видео, в котором боксер объявил о завершении карьеры.

«Вместо того, чтобы сказать вам «спасибо, ребята, и до свидания», я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и брендом «Кличко», – сказал Кличко.

Добавим, что на профессиональном ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 – нокаутом) и потерпел пять поражений, в том числе в двух последних боях.