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«Бавария» пожелала удачи Кличко

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

«Бавария» пожелала удачи украинскому боксеру Владимиру Кличко, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Владимир Кличко нанес последний удар. Мы желаем вам, чемпион, всего самого лучшего», – говорится в сообщении в официальном твиттере чемпионом Германии.

Напомним, в четверг на официальном канале Кличко в YouTube появилось видео, в котором боксер объявил о завершении карьеры.

«Вместо того, чтобы сказать вам «спасибо, ребята, и до свидания», я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и брендом «Кличко», – сказал Кличко.

Добавим, что на профессиональном ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 – нокаутом) и потерпел пять поражений, в том числе в двух последних боях.

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