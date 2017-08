«Бавария» пожелала удачи Кличко

«Бавария» пожелала удачи украинскому боксеру Владимиру Кличко, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Владимир Кличко нанес последний удар. Мы желаем вам, чемпион, всего самого лучшего», – говорится в сообщении в официальном твиттере чемпионом Германии.

Wladimir #Klitschko has delivered his final blow 🥊 We wish you all the best for your retirement, champion! #MiaSanMia pic.twitter.com/NcNmAiXvzQ